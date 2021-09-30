Source: Russia Federal Space
#Роскосмос01.10.2021 00:00
С Днем сухопутных войск!
1 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Сухопутных войск.
Сухопутные войска — наиболее многочисленный вид Вооруженных сил РФ. На протяжении всей своей истории они играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов нашей страны.
Сухопутные войска предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. В их состав входят мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, специальные войска и др.
Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет коллег и сотрудников своих предприятий, которые работают на обороноспособность нашей Родины!