Source: Russia Federal Space

#Роскосмос01.10.2021 00:00

С Днем сухопутных войск!

1 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Сухопутных войск.

Сухопутные войска — наиболее многочисленный вид Вооруженных сил РФ. На протяжении всей своей истории они играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов нашей страны.

Сухопутные войска предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. В их состав входят мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, специальные войска и др.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет коллег и сотрудников своих предприятий, которые работают на обороноспособность нашей Родины!

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