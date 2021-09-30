Сенаторы подвели итоги VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Ярославле

Source: Russia – Council of the Federation

Конкретные предложения участников форума должны быть учтены на законодательном уровне, считают парламентарии.

Сенаторы подвели итоги VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» на пресс-конференции в Ярославле.

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По словам заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл культурно-историческое наследие России является достоянием всей страны. Сенатор сообщил, что традиционно к участию в мероприятиях парламентского форума приглашается широкий круг представителей региональных властей, предпринимателей, деятелей культуры. «В Ярославском форуме приняли участие более 200 человек из 37 субъектов РФ. Его удалось провести в полном объеме и в очном формате с соблюдением необходимых эпидемиологических мер», — сказал Константин Косачев.

Заместитель Председателя СФ напомнил, что дискуссии велись по трем основным направлениям: нематериальное наследие, материально-культурное наследие и международное измерение российского культурного наследия. «В первую очередь, обращали внимание на вопросы, требующие законодательного регулирования и внимания федерального центра с точки зрения финансирования проектов и программ».

Касаясь вопросов сохранения нематериальной и материальной культуры, Константин Косачев уточнил, что Совет Федерации будет активно включаться в работу, чтобы перейти в режим конвертации идей и предложений в конкретные законопроекты.

На IX форуме, который, как планируется, пройдет через два года в Дагестане, вернемся к дискуссиям Ярославского Форума

Сенатор подчеркнул достигнутую участниками договоренность – на каждом последующем форуме проверять исполнение резолюций предыдущего. «На IX форуме, который, как планируется, пройдет через два года в Дагестане, вернемся к дискуссиям Ярославского Форума. Каждая позиция итогового документа будет оставаться на контроле. Это новая практика, будем ее реализовывать».

Председатель Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан добавила, что проект федерального закона о нематериальном культурном наследии планируется подготовить и внести уже в осеннюю сессию. «Мы определили фронт работ, видим «дорожную карту». Понимаем, что должны быть учтены разные уровни — федеральный, региональный, муниципальный, и даже межрегиональный».

В целом, считает Лилия Гумерова, состоялась заинтересованная дискуссия. «Она получилась содержательной, с конкретными предложениями, которые будут учтены в итоговом документе форума».

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области отметил, что обсуждение вопросов историко-культурного наследия народов России продолжится и в рамках Всемирной Конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Мы готовы показать открытость России, стремление объединить усилия со всеми государствами для снижения конфликтности в мире

По словам сенатора, Россия – один из активных сторонников важных международных инициатив, направленных на обеспечение прав верующих, на развитие диалога цивилизаций. «Мы выступаем за недопущение религиозной нетерпимости, за профилактику радикальных проявлений, против политизации этой темы». Предстоящая Конференция, считает сенатор, — это возможность продемонстрировать мировому сообществу российский опыт в сфере поддержания в обществе межкультурного диалога и межконфессионального согласия. «Мы готовы показать открытость России, стремление объединить усилия со всеми государствами для снижения конфликтности в мире».

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