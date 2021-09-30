Source: Russia Federal Space

#НПО Искра30.09.2021 09:52

Руководство НПО «Искра» приняло участие в Тюменском нефтегазовом форуме

На площадке инновационного центра в городе Тюмени стартовал Тюменский нефтегазовый форум. Участие в мероприятии приняли представители Публичного акционерного общества «Научно-производственного объединения «Искра» (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос»).

Делегаты от пермского предприятия провели ряд встреч с поставщиками и руководителями крупных нефтегазовых и промышленных компаний, в том числе с представителями Газпрома на тему модернизации производства. Также в рамках форума руководители НПО «Искра» приняли участие в закрытой пленарной сессии «Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений» с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова.

***

Тюменский нефтегазовый форум − ежегодное деловое мероприятие международного уровня, которое проводится с 14 по 17 сентября и собирает более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка.

НПО «Искра» − российский производитель продукции топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также ракетно-космической техники. Предприятие основано 26 декабря 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, сейчас является научно-производственным объединением. Производственное объединение участвует во всех важнейших отечественных и мировых энергетических проектах: в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, в газовом проекте «Роспан», освоении Уренгойского, Ен-Яхинского, Южно-Русского, Приразломного месторождений, строительстве газопроводов «Новопсков — Аскай — Моздок» и «Сила Сибири».

MIL OSI