Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сергей Савельев#Мексика30.09.2021 08:29

Россия и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в космосе в мирных целях

В период с 26 по 28 сентября 2021 года представители Госкорпорации «Роскосмос» приняли участие в работе Правительственной делегации Российской Федерации, возглавляемой Министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антоном Котяковым, — сопредседателем Российско-Мексиканской межправительственной комиссии, в рамках ее визита в г. Мехико для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 200-летия Дня независимости Мексики.

27 сентября в ходе торжественной церемонии с участием иностранных правительственных делегаций и руководства Мексики, проходившей в Президентском дворце, на центральной площади г. Мехико, после торжественной речи Президента Мексиканских Соединенных Шатов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора мексиканский народ поздравили со знаменательной датой в своем видеообращении с Международной космической станции космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров.

28 сентября в Посольстве Российской Федерации в г. Мехико в присутствии Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова и ответственных представителей МИД Мексики заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев и генеральный директор Мексиканского космического агентства Сальвадор Ландерос Айяла подписали Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

В ходе последующих переговоров представители Госкорпорации «Роскосмос» и руководство Мексиканского космического агентства обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и наметили практические шаги по реализации достигнутых договоренностей.

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