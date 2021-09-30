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#Роскосмос#История#Памятная дата#РКЦ Прогресс01.10.2021 02:05

РКЦ «Прогресс» — лидер в ракетостроении

Ракетно-космический центр «Прогресс» — предприятие уникальное. Вся его история — это путь создания совершенно новой техники и непрерывного освоения самых передовых технологий.

Начав в октябре 1894 года с первого в России серийного выпуска велосипедов, московский завод «Дукс» в последующие 15 лет коренным образом поменял свою судьбу и взялся за труднейшее дело — производство первых российских самолетов и дирижаблей. К 1917 году предприятие уже являлось одним из крупнейших авиастроительных центров царской России. «Дукс» изготавливал знаменитые самолеты «Ньюпор», «Моран», «Фарман», «Сопвич», а также дирижабли «Кречет», «Дукс», «Ястреб».

В советские годы Государственный авиационный завод № 1 (бывший «Дукс») успешно освоил производство многочисленных экспериментальных и серийных образцов авиационной техники: самолеты-разведчики Р-1, Р-5; истребители И-1, И-3, И-5, И-15, И-153, МиГ-3. На счету этих самолетов множество мировых рекордов по скорости и высоте полета, золотые медали международных авиационных конкурсов, а также участие в боевых действиях.

Осенью 1941 года начался новый этап в истории развития Государственного авиационного завода № 1. Он был эвакуирован из Москвы в Куйбышев (ныне Самара), где заводчане в невероятно трудных условиях наладили выпуск штурмовиков Ил-2. Первый из них взлетел в небо в декабре 1941 года. В годы Великой Отечественной войны завод внёс значительный вклад в Победу советского народа над фашистской Германией — каждый шестой самолет, воевавший на фронтах Великой Отечественной, был изготовлен в цехах завода № 1. В послевоенные годы Авиационный завод № 1 освоил производство реактивных истребителей МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17 и реактивных бомбардировщиков Ил-28 и Ту-16.

2 января 1958 года было принято Постановление Совета Министров СССР об организации серийного производства межконтинентальных баллистических ракет Р-7 на базе Государственного авиационного завода № 1 в г. Куйбышеве. С этой целью главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королев направил в Куйбышев своего заместителя Д.И. Козлова, который организовал сначала конструкторский отдел, а позднее филиал № 3 ОКБ-1 и стал его руководителем. Авиационный завод № 1 под руководством В.Я. Литвинова, не прекращая выпуска самолетов Ту-16, реконструировал производство и освоил выпуск МБР Р-7 в четвертом квартале 1958 года.

17 февраля 1959 года состоялся первый пуск МБР Р-7, изготовленной в Куйбышеве. Он подтвердил технические возможности завода и готовность к принятию на вооружение Советской Армии межконтинентальных баллистических ракет. В 1959 году партия ракет Р-7 была отправлена в ракетные части и поставлена на боевое дежурство, а завод получил право на серийное изготовление изделий по заказу Министерства обороны СССР. Страна получила надежный ядерный щит в тревожные годы «холодной войны».

Триумфом ракетно-космической промышленности страны явился первый в мире пилотируемый космический полет Ю.А. Гагарина. Первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты были изготовлены на куйбышевском заводе «Прогресс». С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства. С начала 1960-х годов предприятие осуществляет разработку и производство космических аппаратов различного назначения: «Зенит», «Янтарь», «Ресурс-Ф», «Бион», «Фотон», «Ресурс-ДК1», «Ресурс-П» и других.

На базе легендарной ракеты Р-7 (Р7А) были разработаны трехступенчатые ракеты-носители среднего класса: «Восток-2М», «Восход» и легендарный «Союз». Значительной модернизации ракета-носитель «Союз» подверглась в 1973 году, получив название «Союз-У». Дальнейшими модификациями ракеты-носителя «Союз-У» являются ракеты-носители «Союз-ФГ», «Союз-2-1а», «Союз-2-1б», «Союз-СТ» (для Гвианского космического центра). Создана ракета-носитель легкого класса «Союз-2-1в». В 1962-1991 годах предприятие участвовало в таких масштабных космических проектах, как создание «лунного» комплекса Н1-Л3 и многоразовой космической системы «Энергия — Буран» и приобрело колоссальный проектно-конструкторский и производственный опыт.

В настоящее время ракеты-носители «Союз-2» являются базовыми в российской системе средств выведения. На их долю приходится основной объем запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы и международного сотрудничества в области космоса.

В РКЦ «Прогресс» разработано и сдано в эксплуатацию более 12 модификаций ракет-носителей среднего класса и 29 типов космических аппаратов различного назначения. РКЦ «Прогресс» занимает лидирующие позиции в сфере разработки, производства и эксплуатации ракет-носителей среднего класса как среди российских, так и среди зарубежных предприятий.

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