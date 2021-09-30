Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина30.09.2021 06:05

Подведение итогов приемной кампании НПО Лавочкина по целевому набору

В сентябре 2021 года были подведены итоги приемной кампании Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») целевого набора 2021 года.

На участие в конкурсе от НПО Лавочкина в этом году было подано более 90 заявок. Всего на места в пределах квоты целевого приема были зачислены 22 человека, из них 3 поступившие в магистратуру являются работниками предприятия. Студенты пополнили лучшие технические вузы России, такие как МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт, МГТУ «СТАНКИН», МИЭТ, Казанский авиационный институт.

«Еще будучи школьником младших классов, меня интересовала тематика полетов в околоземное пространство и дальний космос. Мечтал увидеть старт космической ракеты. С поступлением в МАИ на аэрокосмический факультет, я стал ближе к мечте!», — рассказал студент первого курса МАИ Артем Павельев.

«Человек должен всегда развиваться. В связи с этим НПО Лавочкина дает своим специалистам прекрасную возможность в продолжении обучения в таком институте, как МАИ для решения более крупных задач и совершенствования инженерных навыков», так прокомментировал свое поступление Николай Борисов, инженер-электроник отдела радиоэлектронного обеспечения технических средств, студент 1 курса магистратуры МАИ.

На данный момент от НПО Лавочкина в различных учебных заведениях по целевому договору обучаются 122 студента. 10 выпускников, окончивших обучение по целевому набору, уже трудоустроены в текущем году и успешно работают в подразделениях предприятия.

С 1 октября открывается новый набор на целевой прием для абитуриентов 2022 года. С новыми направлениями подготовки можно ознакомится в разделе «целевое обучение» на сайте предприятия.

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