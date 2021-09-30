Переписаться за 23 минуты

Source: Russian Federation State Statistics Service

До начала Всероссийской переписи населения остается чуть больше двух недель. На телеканалах и на радио началась рекламная кампания ВПН, а представители Росстата и Минцифры России продемонстрировали электронный переписной лист, который любой житель страны сможет заполнить с 15 по 8 ноября. За участие в переписи на портале Госуслуги можно будет получить подарки от Сбера. О них рассказал вице-президент банка Михаил Чачин.

Заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуги зарегистрированные пользователи смогут с помощью и компьютера, и планшета, и смартфона. Ответить на все вопросы помогут всплывающие подсказки и автозаполнение части полей, исключить логические противоречия – кросс-проверка.

Инструкцию по заполнению электронного переписного листа предложил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. «Если респондент не хочет указывать свое имя и фамилию или членов домохозяйства, можно этого не делать, а в соответствующем поле написать “муж”, “жена” или другой вариант. При желании можно поправить и свой возраст в предзаполненном поле. Никаких подтверждений указанных в анкете данных не требуется».

По словам замглавы Росстата,

«на все вопросы ответ можно выбрать из справочника или поставив галочку. Исключение — вопрос о национальности. По Конституции Российской Федерации человек должен сам определить свою национальность, и здесь эта возможность реализована».

Павел Смелов подчеркнул, что в переписном листе отсутствует вопрос о размерах доходов – только об их источниках.

Пояснения к заполнению переписного листа дал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов: «Если человек не знает ответа на какой-либо вопрос, он может его пропустить, но мы стараемся помочь заполнить все поля с помощью подсказок. Например, не все знают, из каких стройматериалов построено здание, в котором они живут. Чтобы облегчить задачу, мы используем данные о здании, имеющиеся в Росреестре, и предлагаем варианты ответов на основе адреса, который ввел пользователь». Персональные данные с учетной записи, если респондент не желает их указывать, к переписному листу не прикрепляются – в Росстат он отправляется обезличенным. На портале Госуслуг ответы также не сохраняются.

Ответить на вопросы электронного переписного листа пользователи смогут в среднем за 23 минуты.

«Это вдвое меньше, чем во время Пробной переписи 2018 года. Тогда мы впервые опробовали электронную форму переписного листа в нескольких регионах страны. На заполнение одной анкеты уходило 40 минут. Это стало причиной того, что многие пользователи, начав их заполнять, так и не доходили до финиша. Нашей самой важной задачей стало собрать обратную связь от респондентов и учесть их замечания. Сейчас переписной лист стал значительно удобнее и понятнее», ­– сообщил Олег Качанов.

По данным опроса Mail.ru Group, 82% населения России знают о том, что будет проходить перепись. Из них 65% понимают, что ВПН – необходимое для страны мероприятие.

«Нас радует, что 56% опрошенных, готовых участвовать, хотят воспользоваться порталом Госуслуги», – отметил Павел Смелов.

По результатам частичного нагрузочного тестирования, система уверенно обрабатывает 150–200 запросов и 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки Росстат может получать через портал более 2,5 млн переписных листов.

«Мы имеем опыт работы с большим пользовательским трафиком и рассчитываем, что портал будет готов к этому. Сейчас подтвержденных учетных записей у нас 81 миллион. Стандартных — около 18 миллионов. Если гипотетически все будут готовы прийти на портал, — всех встретим», – заверил Олег Качанов.

Для тех, кто пройдет опрос при помощи новых технологий, Росстат и партнеры ВПН разработали систему подарков.

«В 2020 году мы подписали соглашение с Росстатом, а в 2021 году расширили его. Одним из итогов нашего сотрудничества стала подарки от компаний группы Сбер для участников онлайн–переписи. После того, как человек заполнит переписной лист, он получит цифровой код. Чтобы воспользоваться предложениями, нужно ввести полученный цифровой код на сайте Сбера и войти по Сбер ID. Это, например, подписка на онлайн–кинотеатр, скидки на такси или сервисы доставки еды – полный перечень гораздо длиннее. Важно отметить, что подарки можно получить и в отделении банка», — рассказал вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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