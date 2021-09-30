О. Цепкин посетил Социальный дом ветеранов в Челябинске

Source: Russia – Council of the Federation

Созданные в учреждении условия максимально комфортны для людей пожилого возраста, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Социальный дом ветеранов. Сенатор осмотрел соцучреждение, проинспектировал оснащение кабинетов и помещений, ознакомился с выставкой рукоделия.

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Директор дома ветеранов Ирина Мананова сообщила, что в нем проживают порядка 130 человек. В учреждении обеспечены полноценное питание, поддержание здоровья, созданы все условия для общения, проведения культурного досуга. Для ветеранов работают кабинет врача общей практики, массажный кабинет, спортивный зал, есть зимний сад и актовый зал.

На встрече с ветеранами Олег Цепкин выразил уверенность, что созданные здесь условия максимально комфортны для людей пожилого возраста. «Общение и занятость помогают представителям старшего поколения поддерживать интеллектуальные возможности и вообще жизнеспособность. Например, занятия рукоделием способствуют сохранению мелкой моторики рук», — отметил сенатор.

Олег Цепкин в ходе рабочей поездки в регион посетил Социальный дом ветеранов

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Олег Цепкин в ходе рабочей поездки в регион посетил Социальный дом ветеранов

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Олег Цепкин в ходе рабочей поездки в регион посетил Социальный дом ветеранов

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Олег Цепкин в ходе рабочей поездки в регион посетил Социальный дом ветеранов

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Олег Цепкин в ходе рабочей поездки в регион посетил Социальный дом ветеранов

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Олег Цепкин в ходе рабочей поездки в регион посетил Социальный дом ветеранов

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Парламентарий добавил, что данный центр функционирует полностью за счет бюджетных средств, хотя в Челябинской области есть примеры и частных инвестиций в подобные учреждения. «Приветствуются любые формы, так как спрос на социальные дома для пожилых людей есть».

В ходе встречи Олег Цепкин передал жителям дома ветеранов подарки. Благодарственные письма от Совета Федерации вручены соцработнику дома ветеранов Надежде Липовой и председателю комитета социальной политики г. Челябинска Ларисе Мошковой.

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