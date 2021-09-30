Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика30.09.2021 13:50

Орбиту МКС снова скорректируют 12 октября

Очередная плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 октября 2021 года.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 10:28 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 34,7 секунды. Импульс составит 0,48 м/с. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 0,8 км.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра должны составить:

Период обращения: 92,92 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 419,48 км;

максимальная высота орбиты: 440,36 км.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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