Н. Журавлев: Взаимодействие парламентариев России и Таджикистана послужит дальнейшему укреплению всего комплекса отношений двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

VII Межпарламентский Форум «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоится 11–12 ноября 2021 года в Душанбе.

Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и первый заместитель Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ахмадзода Раджаббой – сопредседатели от российской и таджикистанской частей Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, провели второе заседание Оргкомитета по подготовке VII Межпарламентского Форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.

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На повестку дня были вынесены вопросы: о ходе подготовки Форума, о работе по содержательному наполнению «круглых столов», о проведении очередного заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Утверждена дата проведения Форума. Он состоится 11–12 ноября 2021 года в Душанбе.

Как отметил Николай Журавлев, эти аспекты подготовки имеют особую значимость, поскольку именно они задают тон и динамику предстоящего Форума, определяют его результативность, которая, в свою очередь, будет рассматриваться и в России, и в Таджикистане как индикатор уровня наших межгосударственных отношений в целом.

Парламентарии полны решимости выстраивать отношения в духе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга

По мнению заместителя Председателя СФ, парламентарии полны решимости выстраивать отношения в духе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга. Он высказал убеждение, что тесное взаимодействие российских и таджикистанских законодателей послужит дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей, будет способствовать расширению и углублению контактов между народами двух стран.

«В этом направлении одной из важнейших составляющих взаимодействия является ставший уже традиционным Межпарламентский форум «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества», седьмое заседание которого мы готовимся провести. За годы своего существования это мероприятие стало весьма авторитетной площадкой для обсуждения и, главное, решения вопросов взаимодействия регионов двух стран, которому мы придаем большое значение», — сказал Николай Журавлев.

По словам вице-спикера СФ, стратегическая цель состоит в привлечении к такому сотрудничеству как можно большего количества субъектов Российской Федерации и областей и районов Республики Таджикистан.

Ахмадзода Раджаббой отметил интерес Республики Таджикистан к мероприятиям Форума.

Член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области подчеркнул, что члены Организационного комитета с российской стороны находятся в прямом контакте со своими таджикистанскими коллегами. «Происходит постоянный обмен информацией», — сказал сенатор.

Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Заседание второго Организационного комитета VII Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области сообщил, что Комитет СФ приступил к работе по содержательному наполнению круглого стола по теме «О состоянии сотрудничества в аграрной сфере, пищевой и перерабатывающей промышленности и дополнительных мерах по его дальнейшему совершенствованию». Сергей Митин обратил особое внимание на значительный потенциал Таджикистана в выращивании высококачественных и экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. Парламентарий также предложил рассмотреть на «круглом столе» участие российских образовательных организаций в подготовке специалистов в сфере АПК для Республики Таджикистан.

О работе по содержательному наполнению «круглого стола» на тему «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура» в части осуществления совместных проектов, направленных на поддержку русского языка в Республике Таджикистан сообщил член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов. МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края По словам сенатора, Комитет СФ включился в работу по заявленной тематике мероприятия.

В заседании также приняли участие член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.

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