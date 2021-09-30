Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb30.09.2021 14:55

На космодроме Восточный завершили заправку разгонного блока «Фрегат»

Специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина успешно завершили операции по заправке разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами.

Разгонный блок транспортирован из зала заправочно-нейтрализационной станции в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для подготовки к сборке ракеты космического назначения «Союз-2.1б».

Разгонный блок «Фрегат» предназначен для 49-й миссии в рамках контракта с иностранным заказчиком OneWeb с космодрома Восточный. Запуск очередной партии из 36 космических аппаратов OneWeb станет шестым полностью коммерческим пуском с Восточного.

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Универсальный разгонный блок «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты.

Базовый «Фрегат» положил начало целому семейству высокоэффективных разгонных блоков, которые созданы и создаются на его основе. Применение на разгонном блоке «Фрегат» дополнительных топливных ёмкостей и сбрасываемого блока баков («Фрегат-МТ» и «Фрегат-СБ») позволили существенно увеличить массу заправляемого топлива и, тем самым, повысить эффективность разгонного блока.

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