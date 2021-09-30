М. Павлова приняла участие в Форуме глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в Челябинске.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие во втором Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие состоялось в г. Челябинске.

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В Форуме, прошедшем в очном и заочном форматах, участвовали специальный представитель Президента Российской Федерации по делам ШОС Бахтиер Хакимов, Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, губернаторы Астраханской, Курганской, Омской, Самарской и других областей РФ, представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая, Пакистана, а также федеральных органов власти, институтов развития, финансовых и бизнес-структур.

В рамках национальной части Форума главы субъектов РФ обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества. В частности, они уделили внимание развитию туризма среди регионов стран ШОС, кооперации в сельском хозяйстве, роли регионов в развитии логистических маршрутов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить российские заседания с приглашением партнеров из стран ШОС. «Я вижу в этом практический интерес. Это позволит нам оптимизировать внутреннюю и межрегиональную кооперацию, выходить на усиление сотрудничества с регионами стран ШОС».

Маргарита Павлова приняла участие во втором Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

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Маргарита Павлова приняла участие во втором Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

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Маргарита Павлова приняла участие во втором Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

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Маргарита Павлова приняла участие во втором Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

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Маргарита Павлова приняла участие во втором Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

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Маргарита Павлова приняла участие во втором Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

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Маргарита Павлова отметила, что еще в прошлом году Министерством иностранных дел РФ была одобрена инициатива губернатора Челябинской области по проведению на постоянной основе Форума глав регионов в рамках национальной части Российской Федерации. «Полагаю важным, что данное объединение усилий позволит продвигать национальные инициативы на международной арене и развивать кооперационные возможности», — сказала сенатор.

В рамках мероприятия подписано соглашение между правительством Челябинской области и аппаратом полномочного представителя правительства Киргизской Республики в Иссык-Кульской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2022–2025 гг., а также ряд других важных документов.

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