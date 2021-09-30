Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Республике Хакасия

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 сентября. – В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия.

Ознакомиться с Правилами проведения конкурса можно в разделе «Законодательство».

Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:

Паромов Артем Олегович

e-mail: ParomovAO minenergo.gov.ru

тел.: +7 (495) 631-85-35.

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