Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Республике Хакасия

Source: Russia Ministry of Energy
Москва, 30 сентября. – В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия.
Ознакомиться с Правилами проведения конкурса можно в разделе «Законодательство».
Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:
Паромов Артем Олегович
e-mail: ParomovAO minenergo.gov.ru
тел.: +7 (495) 631-85-35.