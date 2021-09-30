Source: Russia – Council of the Federation

В ходе VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» участники секции обсудили тему историко-культурного наследия народов России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в приветственным словом перед участниками секции «Историко-культурное наследие народов России как вклад в межкультурный диалог». Мероприятие состоялось в Ярославле в ходе VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

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Вице-спикер СФ подчеркнул значимость Ярославского Форума. Он напомнил, что заседание секции проводится в рамках подготовки Всемирной Конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая запланирована в Санкт-Петербурге на 16–18 мая 2022 г. С инициативой проведения этого мероприятия выступила Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, напомнил Константин Косачев.

Одна из важных миссий Всемирной Конференции состоит в том, чтобы представители стран-участниц задумались над тем, что их нации внесли в копилку общечеловеческой культуры

По его словам, одна из важных миссий Всемирной Конференции состоит в том, чтобы представители стран-участниц задумались над тем, что их нации внесли в копилку общечеловеческой культуры. «Лично для меня это стало побудительным мотивом для того, чтобы по‑новому взглянуть на нашу родную культуру, многоплановую и многонациональную, поистине уникальную именно как симбиоз и диалог разных этносов и религий, столетиями проживающих на одной территории».

Вклад России в межкультурный диалог нужно рассматривать как органичную составляющую мирового культурного достояния, которая продолжает развиваться и обогащать ноосферу новыми смыслами. «Наследие в нашем случае – это не память о прошлом, но наша с вами реальность, которую мы воспринимаем в ощущениях, путешествуя по нашей необъятной стране и открывая для себя все новые и новые страницы и грани нашей цивилизации».

Вице-спикер СФ обратил внимание также на принципы государственной политики в культурной и духовной сферах. «Качество и принципы законодательного регулирования и правоприменительной практики в этой сфере также могут быть отдельным предметом нашей гордости и вкладом в развитие международного диалога в области культуры и религии», — убежден он.

Константин Косачев также отметил достойную проработку практических рекомендаций по итогам заседания секций Форума, которые, по его мнению, представляют собой целую государственную программу на годы вперед. «Форум «Историко-культурное наследие России» станет стартом для большой многоплановой межведомственной работы».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, модератор секции Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области подчеркнул, что современные реалии ставят перед человеком, независимо от его национальной и религиозной принадлежности, приверженности той или иной идеологии, места проживания массу сложных проблем и вызовов: состояние экологии, новые заболевания, приобретающие подчас пандемические масштабы, проявления различных экстремистских и террористических тенденций и многое другое. «Для успешного противостояния вызовам необходимо консолидированное и скоординированное участие политиков, лидеров общественного мнения, деятелей науки и культуры, авторитетных религиозных деятелей», — сказал он.

Сенатор полагает, что опыт нашей страны, в которой в мире и согласии проживают представители разных религий, этносов и культур, может и должен быть востребован в полной мере. «Важно показать на конкретных примерах многочисленные форматы сотрудничества, сложившиеся за весь период богатой истории России», — подчеркнул Фарит Мухаметшин.

Участников секции приветствовал Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг. Он поблагодарил Российскую Федерацию за совместную работу по подготовке Всемирной Конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств по вопросам образования и науки, член Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Евгений Примаков подчеркнул необходимость продвижения историко-культурного наследия России в мире. Он рассказал о проектах и мероприятиях, которые проводит Россотрудничество, отметив важность транслировать мировому сообществу культурные бренды народов России.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители религиозных конфессий, научного сообщества и общественных организаций.

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