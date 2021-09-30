Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области в режиме видеоконференции провел «круглый стол» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации».

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Сенатор подчеркнул, что станкоинструментальная промышленность — одна из ключевых отраслей. «Это престиж страны, важнейшее направление, от которого зависит и обороноспособность, и развитие всех отраслей экономики. У нас есть успехи, ведется работа по решению проблемных вопросов, с ноября 2020 года идет реализация Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года. . Тем не менее, сегодня отрасль находится в непростой ситуации. И это в стране, чья станкоинструментальная продукция еще недавно занимала лидирующее положение в мире». Он отметил, что при модернизации производства российские промышленники отдают предпочтение зарубежному оборудованию.

Россия вновь неплохо выглядит на международных рынках станкостроения, но в этой сфере есть над чем работать

По словам Константина Долгова, сейчас Россия вновь неплохо выглядит на международных рынках станкостроения, но в этой сфере есть над чем работать.

«Министерство промышленности и торговли осуществляет большую деятельность по поддержке отрасли», — сказал сенатор.

Константин Долгов подчеркнул, что утверждение Правительством в ноябре 2020 года Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года является базовым событием в отрасли. «Распоряжением Правительства перед Минпромторгом России была поставлена задача представить план мероприятий по ее реализации. На сегодняшний день, насколько нам известно, план находится в высокой степени готовности, проработаны блоки мероприятий по реализации отдельных задач в рамках Стратегии».

Как отметил парламентарий, перед станкостроением стоят серьезные задачи — обеспечить долгосрочный рост производства продукции со средним темпом не менее пяти процентов в год в период до 2035 года и рост потребления отечественной продукции на мировых рынках, где конкуренция становится все более острой.

«Круглый стол» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации»

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Константин Долгов

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«Круглый стол» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации»

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Директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Валерий Пивень проинформировал об основных направлениях деятельности ведомства и ситуации в отрасли. В последние годы наблюдается устойчивый рост производства, это свидетельствует и об успешном замещении иностранной продукции, которое происходит. В настоящее время на станкостроительных предприятиях занято более 35 тысяч человек, количество предприятий – более 300. Даже в неблагоприятный период, связанный с коронавирусной инфекцией отрасль демонстрирует существенный прирост показателей. Такой прогресс обусловлен в том числе мерами господдержки, объем которой за 4 года составил 3,8 миллиарда рублей.

Участники «круглого стола» обсудили актуальные вопросы воспроизводства станочного оборудования, оснащения машиностроительного комплекса страны высокотехнологичным оборудованием, проблематику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, реализации, постпродажного обслуживания, включая вопросы развития компетенций и подготовки кадров, а также выработку мер государственной поддержки в указанных сферах.

В обсуждении участвовали члены Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Калашник, КалашникСергей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Игорь Панченко, ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области заместитель Министра финансов Российской Федерации Ирина Окладникова, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Центрального банка РФ, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, Липецкой, Тульской областей, Москвы, Агентства промышленного развития, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, госкорпорации «Ростех» и экспертного сообщества.

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