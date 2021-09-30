Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Русский космос#Пилотируемая космонавтика#Вызов#МКС-66#Союз МС-1930.09.2021 22:30

Корабль «Союз МС-19» доработали для управления одним космонавтом

Пилотируемый корабль «Союз МС-19», на котором на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, был оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек, сообщил Шкаплеров.

«Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш „Союз“ оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды», — рассказал космонавт в интервью журналу «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса).

По словам Шкаплерова, подготовка к полету с актрисой и режиссером была более усиленной. Для тренировок управления кораблем самостоятельно, добавил он, также был доработан комплексный тренажер корабля в Центре подготовки космонавтов, переписана бортовая документация.

Часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко, поскольку в корабле есть клапаны, которые открывают подачу кислорода в спускаемый аппарат и в скафандры.

«Я, находясь в своем кресле, если буду пристегнут, до них достать не могу. Возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима — клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции», — пояснил космонавт.

Источник: ТАСС30 сентября 2021 года, 09:10

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