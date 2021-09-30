Комитет СФ по обороне и безопасности провел выездное заседание в Карачаево-Черкесской Республике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы встретились с главой КЧР и ознакомились с объектами учебно-материальной базы военнослужащих.

Комитет СФ по обороне и безопасности во главе с его председателем Виктором Бондаревым БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел в Карачаево-Черкесской Республике выездное заседание.

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18 мая 2021 года, 17:57г.

В мероприятии приняли участие сенаторы Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Сергей Аренин, АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Безденежных, БезденежныхСергей Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края Крым Казаноков, КазаноковКрым Олиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Валерий Усатюк, УсатюкВалерий Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия а также представители федеральных и региональных органов государственной власти.

Сенаторы провели встречу с главой КЧР Рашидом Темрезовым, ТемрезовРашид БориспиевичГлава Карачаево-Черкесской Республики и Председателем Народного Собрания (Парламента) КЧР Александром Ивановым.

Члены делегации ознакомились с объектами учебно-материальной базы военнослужащих.

В ходе выездного заседания Комитета СФ рассмотрен комплекс вопросов системы подготовки военнослужащих Вооруженных Сил РФ, иных частей и подразделений. Участники заседания констатировали, что подготовка военнослужащих позволяет выполнять поставленные перед ними задачи.

Члены делегации также приняли участие в торжественном открытии памятника военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга.

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