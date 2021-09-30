Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика#МКС-6630.09.2021 15:51

Завершена общая сборка РКН «Союз-2.1а»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур 30 сентября 2021 года завершена общая сборка ракеты космического назначения Союз-2.1а / Союз МС-19. По плану, 5 октября она выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с экипажем 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию и участниками научно-просветительского проекта «Вызов».

В ходе предстартовых работ космическая головная часть (корабль под обтекателем) была пристыкована к третьей ступени ракеты-носителя, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения. Во второй половине дня эту сборку переложили на транспортно-установочный агрегат и состыковали с «пакетом» из первой и второй ступеней.

Позднее состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» к вывозу на стартовый комплекс «Восток» и началу работ по подготовке к предстоящему пуску. Заслушав доклады о результатах испытаний, принято решение о вывозе утром 1 октября. Начало работ по транспортировке ракеты на стартовый комплекс площадки № 31 запланировано в 05:30 по московскому времени, после чего совместный расчет специалистов российской ракетно-космической отрасли начнет работы по графику первого стартового дня.

В это же время экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-19» продолжают тренировки в испытательном учебно-тренировочном центре площадки № 17. В их графике подготовки — консультации по программе предстоящего космического полета, укладка бортовой документации, практические занятия с фотоаппаратурой и подготовка к факторам космического полета. В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, их дублеры — Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина.

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