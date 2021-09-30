Source: Russia Federal Space

#Москва#Андрей Бочкарёв#Национальный космический центр#Центр Хруничева30.09.2021 19:20

Завершается возведение основных конструкций четвертого этажа башни НКЦ

Близится к концу возведение основных конструкций четвертого этажа высотного здания Национального космического центра (НКЦ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Для завершения основных конструкций четвертого уровня высотной части осталось закончить устройство перекрытия между этажами. Пол, стены и колонны конструкций здесь выполнены в полном объеме», — сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас в конструкции башни уложено порядка 8,5 тыс. кубометров бетона, что составляет 17% от общего запланированного объема монолита всего небоскреба. На строительстве задействовано более 700 человек.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов, монолитные работы в малоэтажной части комплекса зданий НКЦ выполнены почти на 95%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего центра — на 90%.

«Возведение 288-метровой высотной доминанты НКЦ ведется при помощи системы самоподъемной опалубки. Согласно технологии, на единой платформе размещается все оборудование, необходимое для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности на больших высотах на сооружении предусмотрены защитные экраны ограждения», — пояснил Юрий Кравцов.

Напомним, Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и Госкорпорации «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина.

Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире. Его создание позволит объединить на одной площадке ведущие организации ракетно-космической сферы: центральный офис и ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

Главной архитектурной особенностью здания НКЦ и градостроительной доминантой северо-запада Москвы станет 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем. Помимо строительства НКЦ здесь также предполагается развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») площадью 90 га.

Планируется создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, рассматривается строительство конгрессно-выставочного центра, объектов по реновации, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Информационная служба портала Стройкомплекса

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