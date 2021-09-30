Е. Алтабаева встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса

Source: Russia – Council of the Federation

Патриотизм формируется, прежде всего, на знании истории своего края и уважительном отношении к ней, отметила сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина.

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Сенатор рассказала кадетам выпускного класса о героической истории города, об уникальных людях, которые его строили и защищали. «Нам остались их традиции – то наследство, которое мы бережем и преумножаем. И нам нужно соответствовать той высокой планке, которая была задана героями».

По мнению Екатерины Алтабаевой, патриотизм формируется, прежде всего, на знании истории своего края и уважительном отношении к ней. Эти знания должны закладываться с самого раннего возраста — с семьи, со школьной скамьи. «Пока мы помним героическое прошлое своей страны, молодое поколение будет воспитываться в традициях любви к Родине. От этого зависит наше будущее», — подчеркнула парламентарий.

Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион встретилась с воспитанниками Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина

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Сенатор передала в дар библиотеке кадетского корпуса книги по предмету «Севастополеведение», автором которых она является.

Во встрече также участвовали руководитель Главного следственного управления по Республике Крым и г. Севастополю Владимир Терентьев, директор Севастопольского кадетского корпуса Роман Быков, сотрудники образовательного учреждения.

В завершение мероприятия Владимир Терентьев вручил Екатерине Алтабаевой Почётную грамоту от Председателя Следственного комитета РФ за содействие в решении возложенных на ведомство задач.

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