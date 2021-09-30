Г. Карасин: Россия и Узбекистан динамично развивают отношения стратегического партнерства и союзничества

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам провел встречу с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

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«С удовлетворением отмечаем динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — сказал Григорий Карасин.

Он констатировал, что доверительный диалог поддерживается на самом высоком государственном уровне, налажено плотное межправительственное взаимодействие.

Межпарламентские отношения также укрепляются, развиваются поступательно, стабильно и имеют тенденцию к росту

«Межпарламентские отношения также укрепляются, развиваются поступательно, стабильно и имеют тенденцию к росту. Ведется активная работа в рамках Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса. Признательны узбекистанским коллегам за активную работу в комиссиях МПА СНГ», — подчеркнул глава Комитета СФ по международным делам.

Отдельно Григорий Карасин отметил двустороннее сотрудничество в сфере высшего и среднего образования, отношение к русскому языку, который активно изучают в школах и вузах Узбекистана.

Ботиржон Асадов высоко оценил внимание, которое уделяют в России отношениям с Узбекистаном. По его мнению, они охватывают практически все сферы взаимодействия. Особо он выделил гуманитарную составляющую.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Б.З. Асадовым

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросу о направлении в Узбекистан представительной российской миссии для мониторинга процесса выборов главы государства и содействия в подготовке к голосованию граждан Узбекистана на территории России.

Стороны также затронули темы, касающиеся участия представителей Узбекистана в мероприятиях Третьего Евразийского женского форума, который пройдет 13–15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге и Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, запланированной на 16–18 мая 2022 года.

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