Г. Карасин провел встречу с Послом Хорватии в РФ Т. Царом

Source: Russia – Council of the Federation

Собеседники обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе по парламентской линии.

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом.

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Собеседники обсудили развитие двусторонних связей. «У наших стран сложились дружественные, партнерские отношения, которые имеют тенденцию к дальнейшему развитию. Поддерживаются регулярные межведомственные контакты», — отметил Григорий Карасин.

У наших стран сложились дружественные, партнерские отношения, которые имеют тенденцию к дальнейшему развитию

Стороны высказали настрой на развитие политического диалога, углубление экономического взаимодействия. Подчеркнута также необходимость оживления межпарламентского диалога, в том числе по линии парламентских «групп дружбы».

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в РФ Томиславом Царом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в РФ Томиславом Царом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в РФ Томиславом Царом

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в РФ Томиславом Царом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в РФ Томиславом Царом

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Собеседники коснулись вопроса расширения культурных, научных, образовательных и спортивных обменов, развития взаимного туризма. «Мы заинтересованы в открытии в Загребе Российского культурного центра. Для этого необходимо ускорить согласование проекта соответствующего межправительственного соглашения», — сказал Григорий Карасин.

Томислав Цар высказался в пользу возобновления регулярных форматов двустороннего диалога, реализации совместных культурно-гуманитарных инициатив.

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