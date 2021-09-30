В. Тимченко: В регионах набирает обороты процесс перехода к новым условиям ведения бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросам реализации в субъектах РФ, расположенных в пределах Южного федерального округа, реформы контрольной (надзорной) деятельности.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в совещании по вопросу реализации в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа, реформы контрольной (надзорной) деятельности.

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Мероприятие в формате видеоконференции прошло под председательством статс-секретаря — заместителя Министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева и заместителя полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Антона Калинина.

По словам Вячеслава Тимченко, совещание продолжает цикл мероприятий по обсуждению с представителями органов государственной власти субъектов РФ очередного этапа реформы контрольно-надзорной деятельности. «Подобные встречи помогают отслеживать динамику хода реформы в регионах, вовремя выявлять «болевые точки», отмечать позитивные изменения, которые дают бизнесу профилактика нарушений, новая система управления рисками и цифровизация всех процессов контроля», — отметил сенатор.

Вячеслав Тимченко

«Согласно плану мероприятий Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля мы продолжаем совместно с Министерством экономического развития РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, представителями предпринимательского сообщества проводить такие мероприятия по всем федеральным округам. Это позволяет координировать работу по реализации норм нового законодательства о контроле (надзоре) на региональном и муниципальном уровнях и вовремя завершить очередной этап реформы», — добавил парламентарий.

В ходе совещания участники обсудили задачи субъектов РФ по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, вопросы защиты прав предпринимателей и ликвидации излишних административных ограничений при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.

В совещании приняли участие начальник Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константин Сомов, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Трембицкий, вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Олег Князев, врио заместителя губернатора Волгоградской области Светлана Горелова, представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе и органов государственной власти субъектов РФ, входящих в состав округа.

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