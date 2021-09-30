В. Смирнов: Ярославский Форум нацеливает на решение актуальных задач по сохранению объектов культурного наследия

Source: Russia – Council of the Federation

Ряд таких объектов используется в качестве многоквартирных жилых домов, отметил сенатор.

Заместитель председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области и член Комитета СФ Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края провели заседание секции на тему «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия». Мероприятие состоялось в Ярославле в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

Смотрите также

На секции были рассмотрены вопросы правового регулирования охраны объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации. Отдельное внимание было уделено вопросам сохранения исторических центров городов, исторической застройки, городской археологии.

По словам Виктора Смирнова, форум нацеливает на решение актуальных задач по сохранению и приумножению культурного достояния России.

Одной из таких проблем, считает сенатор, является сохранение объектов культурного наследия, используемых в настоящее время в качестве многоквартирных домов. «Необходимо уточнить количество таких домов в регионах, определить объемы дополнительного финансирования для их ремонта», — сказал законодатель.

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

1 из 13

Виктор Смирнов

2 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

3 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

4 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

5 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

6 из 13

Виктор Смирнов

7 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

8 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

9 из 13

Владимир Бекетов

10 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

11 из 13

Алексей Кондратенко

12 из 13

VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Заседание Секции №2 – «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия»

13 из 13

Он пояснил, что эта тема – предмет серьезной межведомственной работы. «Она находится в поле зрения Минстроя, Минкультуры и Минфина. Комитет СФ ведет мониторинг сложившейся ситуации в порядке исполнения поручения Председателя СФ по итогам рабочего визита в Астраханскую область».

Участники заседания отметили необходимость создания условий, в том числе законодательных для решения вопроса по сохранению в надлежащем состоянии и приспособлению для современного использования многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

Как отметил Владимир Бекетов, все прозвучавшие предложения, в том числе о совершенствовании законодательной базы, проведения экспертизы, подготовки специалистов будут учтены в проекте итогового документа форума, дальнейшей работе профильного Комитета СФ.

В дискуссии приняли участие сенаторы РФ, директор Департамента правового регулирования Министерства культуры РФ Наталья Ромашова, заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Николай Никифоров, председатель комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Анна Рожкова, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров, представители органов государственной власти в сфере культуры из 30 субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты.

MIL OSI