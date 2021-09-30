В Минспорте России разъяснили правила формирования перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 сентября, в Министерстве спорта Российской Федерации директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов провёл совещание по вопросам формирования перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

В совещании приняли участие министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, заместитель председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина, а также в режиме ВКС руководители и представители 83 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представители науки, общественности и бизнеса, профессионально связанные с фитнес-индустрией.

Напомним, что с 2022 года граждане смогут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального и организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысяч рублей.

Региональные органы власти и заинтересованные организации заранее направляли в Минспорт России вопросы по формированию перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. В ходе совещания участникам были разъяснены сроки и правила формирования данного перечня.

На сегодняшний день Правительство Российской Федерации утвердило два нормативных правовых акта: распоряжение от 06.09.2021 № 2466-р «Об утверждении перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг» и постановление от 06.09.2021 № 1501 «Об утверждении Правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности». Документы были разработаны Минспортом России.

Социальный налоговый вычет распространяется на физкультурно-оздоровительные услуги всех направлений, но, прежде всего, на услуги в сфере фитнеса. Поэтому оба нормативных акта прошли общественное обсуждение, в том числе на заседании Рабочей группы по вопросам развития фитнес-индустрии, которую возглавляет заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Региональным органам власти в области физической культуры и спорта поставлена задача провести кампанию по широкому информированию организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

«Ключевая задача для нас – создать максимально расширенный перечень организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. 1 декабря Министерство спорта утвердит перечень организаций. Сегодняшняя встреча – это начало большой работы. Помимо двух уже утверждённых документов мы готовим третий – о порядке оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Выражаю благодарность всем, кто присоединился сегодня к заседанию, представителям органов региональной власти, спортивных организаций и фитнес-сообщества», – сказал Максим Уразов.

До 16 октября организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, имеют право подавать заявление для включения в соответствующий перечень. Документы направляются в орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет деятельность организация или индивидуальный предприниматель.

В срок до 1 ноября каждый субъект Российской Федерации формирует и направляет в Минспорт России список региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

В срок до 1 декабря Минспорт России утверждает федеральный перечень организаций и размещает его на официальном сайте ведомства.

Подробная информация о налоговом вычете за оказание физкультурно-оздоровительных услуг и рекомендации по формированию перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Минспорта России в ответствующем разделе.

Кроме того, в настоящее время Минспорт России разрабатывает проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Этим документом будет определяться порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Для получения оперативной информации все вопросы по порядку формирования перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, можно направлять на адрес электронной почты: gutsu@minsport.gov.ru.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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