В Минпорте России обсудили вопросы повышения эффективности антидопинговой работы в общероссийских спортивных федерациях

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 сентября, заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл совещание в режиме ВКС с руководителями общероссийских спортивных федераций по олимпийским и паралимпийским видам спорта.

Участники мероприятия обсудили вопросы и механизмы повышения эффективности проводимой антидопинговой работы в общероссийских спортивных федерациях.

«Министерство проводит централизованную и комплексную работу по искоренению допинга в спорте. Мы считаем, что односторонняя работа без участия спортивных федераций и самих спортсменов не приведёт к желаемому результату. Искоренение допинга в спорте и формирование культуры нулевой терпимости к допингу – наши основные задачи, которые требуют включения всех заинтересованных сторон», – отметил Одес Байсултанов.

Заместитель Министра подчеркнул, что общероссийские спортивные федерации должны более активно вести антидопинговую работу: «В целях обеспечения функционирования антидопинговой политики, формируемой Минспортом России, федерации не просто должны – они обязаны в соответствии с законодательством предпринять все необходимые меры для борьбы с допингом в спорте. Это касается формирования списков сборных, списков на присуждение званий и наград. В них не должно быть лиц, нарушивших антидопинговые правила. Если Министерство спорта ходатайствует об их исключении, вы не должны препятствовать этому и таким образом становиться соучастником нарушения правил. То же самое касается и руководящего и тренерского состава федерации, в нём не должно быть лиц, причастных к допингу, а иначе о понятии нулевой терпимости не может быть и речи».

Одес Байсултанов также напомнил участникам совещания о важности работы с региональными федерациями: «Вы определяете вектор развития вида спорта, и вам под силу задавать тон региональным федерациям. От вашей активности зависит вся антидопинговая работа в региональных федерациях и в целом по стране. Вы должны полностью взаимодействовать с Министерством спорта Российской Федерации и обращаться к нам в случае возникновения сложностей и проблем. Мы всегда открыты и доступны для взаимодействия».

Замминистра отметил, что в том случае, если общероссийские спортивные федерации не проводят антидопинговую работу должным образом, Министерство спорта обладает полномочиями по приостановлению действия государственной аккредитации. «В случае несоблюдения требований законодательства Российской Федерации мы должны этими полномочиями воспользоваться», – подчеркнул Одес Байсултанов.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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