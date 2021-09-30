А. Яцкин: Совет Федерации поддерживает приоритеты социально-экономического развития и экологического благополучия Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ и губернатор Астраханской области обсудили ход реализации Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Астраханской области».

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области

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Основными темами беседы стали ход реализации Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Астраханской области», а также исполнение поручения Председателя СФ в связи с обращением губернатора о поддержке в решении вопросов реконструкции очистных сооружений в регионе и ликвидации несанкционированной свалки.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным

«Совет Федерации как палата регионов активно поддерживает приоритеты социально-экономического развития и экологического благополучия Астраханской области», — подчеркнул Андрей Яцкин. Он проинформировал об итогах предметной проработки в СФ затронутых в обращении губернатора вопросов и о предлагаемых сенаторами подходах к их решению в рамках реализации в регионе национального проекта «Экология».

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