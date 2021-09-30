А. Отке: Предложения, прозвучавшие на конференции «Вселенная белого медведя», будут способствовать взаимодействию разных стран

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в IV Международной научно-практической конференции, прошедшей в г. Анадыре в рамках председательства РФ в Арктическом Совете в 2021–2023 годах.

Член Комитета Совета Федерации по международной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Анна Отке ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа приняла участие в IV Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя», прошедшей в г. Анадыре в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021–2023 годах.

Конференция «Вселенная белого медведя» проводится в Чукотском АО с 2017 года по инициативе губернатора Романа Копина. КопинРоман ВалентиновичГубернатор Чукотского автономного округа Целью мероприятия является изучение и охрана краснокнижного белого медведя.

Участники обсудили результаты последних научных исследований общей для России и США чукотско-аляскинской популяции белого медведя, деятельность «медвежьих патрулей», традиционные знания коренных народов Чукотки о белом медведе и среде его обитания, а также ознакомились с результатами исследований морских млекопитающих.

На Чукотке обитает крупнейшая в мире популяция белого медведя. Российские учёные совместно с коллегами из США регулярно проводят исследования белого медведя именно в Чукотском АО. Кроме того, у коренных народов региона накоплен большой опыт взаимодействия со зверем, что также примечательно и достойно изучения.

Для коренных жителей белый медведь — не просто одно из важных тотемных животных. Это еще и объект для изучения в системе многовековых традиционных знаний, системой наблюдений

В своем выступлении Анна Отке отметила, что белый медведь объединяет всю Арктическую территорию. «Для коренных жителей белый медведь — не просто одно из важных тотемных животных. Это еще и объект для изучения в системе многовековых традиционных знаний, системой наблюдений».

Сенатор поблагодарила участников Конференции за интерес к судьбе «Хозяина Арктики», символа мирной Арктики, за предложения, которые будут способствовать взаимодействию представителей науки, органов государственной власти разных стран, носителей традиционного уклада.

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