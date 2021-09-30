А. Башкин выступил на заседании ПАСЕ в ходе дебатов по вопросам миграции

Source: Russia – Council of the Federation

Тема обсуждения — нарастающий миграционный поток на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области выступил в дистанционном формате на заседании ПАСЕ в ходе дебатов на тему «Нарастающий миграционный поток на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией».

Комментируя проект резолюции, сенатор отметил, что заслуживает внимания та часть документа, которая призывает власти Латвии, Литвы и Польши обеспечить права тех, кто стремится въехать на их территорию.

«Следовало бы упомянуть о решении Европейского суда по правам человека обязать Польшу и Латвию обеспечить едой, водой, одеждой и медицинской помощью беженцев», – сказал Александр Башкин. «Возникает вопрос – почему в возникшем кризисе коллеги обвиняют Белоруссию? Разве Белоруссия устроила гуманитарный кризис на Ближнем Востоке и севере Африки? Это Белоруссия в составе НАТО участвовала в разрушении государственности и социального благополучия Ирака, Ливии и ряда других стран? Разве Белоруссия 20 лет воевала в Афганистане?».

Смотрите также

Парламентарий выразил удивление практикой «двойных стандартов» в отношении членов Европейского союза. «Почему европейские страны активно осуждали Италию и Венгрию за их позицию по отношению к беженцам, но, при этом, не замечают отношение к беженцам в Латвии, Литве и Польше», — сказал он.

«Всегда недоумевал, когда делегаты из этих стран осуждали Российскую Федерацию за некие вымышленные проблемы с правами человека на ее территории, при этом ни разу не побывав ни в Москве, ни в Крыму, ни на Кавказе. Хотя, чтобы увидеть настоящую проблему с правами человека, им достаточно посетить собственную границу. И увидеть там сидящих на голой земле, окруженных вооруженными людьми несчастных беженцев, лишенных свободы передвижения и еды», — заявил Александр Башкин.

Приграничным государствам ЕС следовало бы решать вопросы незаконной миграции в контактах с белорусскими властями, которые неоднократно заявляли о готовности к взаимодействию

Сенатор отметил, что Белоруссию напрасно критикуют за недостаточную охрану силовыми ведомствами своей границы. «Полицейских действительно не хватает, в том числе из‑за массовых беспорядков, периодически провоцируемых с территории той же Литвы. Ну и, конечно, фарисейством является упрек в недостаточных расходах на охрану границы со стороны тех, кто поддержал экономические санкции против Белоруссии, нанеся тем самым ущерб экономическому состоянию белорусского народа».

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

1 из 11

Александр Башкин

2 из 11

Владимир Кожин

3 из 11

Ирина Рукавишникова

4 из 11

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

5 из 11

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

6 из 11

Ирина Рукавишникова

7 из 11

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

8 из 11

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

9 из 11

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

10 из 11

Владимир Кожин

11 из 11

Парламентарий указал, что, пока некоторые страны увлечены своими политическими разногласиями, страдают ни в чем не повинные люди. «Уверен, что приграничным государствам ЕС следовало бы решать вопросы незаконной миграции в контактах с белорусскими властями, которые неоднократно заявляли о готовности к взаимодействию. Последний пример — заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея с трибуны ООН 27 сентября, где он снова подтвердил, что белорусская сторона предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но Евросоюз категорически отказывается», — подчеркнул Александр Башкин.

MIL OSI