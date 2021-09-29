Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИМБП РАН30.09.2021 02:40

75 лет Виктору Михайловичу Баранову

Сегодня, 30 сентября 2021 года, исполняется 75 лет ученому в области исследования механизмов влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека, лауреату премии Правительства РФ, премии МЧС России Виктору Михайловичу Баранову.

Окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института (1969 г.), аспирантуру Института медико-биологических проблем (1972 г.); д.м.н. (1987 г.), профессор (1998 г.), академик РАМН (2005 г.), РАН (2013 г.), ряда национальных и международных академий. С 1969 года работал в Институте медико-биологических проблем, г. Москва: прошел путь от аспиранта (1969 г.) до первого заместителя директора по науке (1988 г.), и.о. директора ИМБП (2008 г.).

Являлся руководителем программы медико-биологических исследований национальной научной программы Федерального космического агентства (ныне — Госкорпорация «Роскосмос») на МКС и программы «Интеркосмос» с российской стороны. С 2009 года — заведующий лабораторией физиологических проблем невесомости в Научно-исследовательском институте общей патологии и патофизиологии РАМН, где возглавил работы по исследованию механизмов патологических процессов при различных уровнях гравитации на фоне измененного физиологического состояния организма. В настоящее время — директор НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА России.

Лауреат премии Правительства РФ (2002 г.), премии МЧС России (1998 г.). Награжден орденом Дружбы, «Почета», «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», знаком «За содействие космической деятельности», др. федеральными наградами, золотой медалью Чехословацкой АН и золотой медалью г. Оберта (ФРГ).

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