Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Вызов#Союз МС-19#МКС-6629.09.2021 16:36

Экипажи «Союза МС-19» провели контрольный осмотр корабля

На космодроме Байконур участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию выполнили вторую «примерку» — контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» в полетной комплектации.

Перед началом контрольной тренировки командиры основного и дублирующего экипажей осмотрели узловой модуль «Причал», проходящий предстартовую подготовку в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. После вводного инструктажа члены экипажей по очереди заняли свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме.

Затем космонавты совершили традиционный визит в Музей космодрома Байконур и оставили там свои автографы. Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса приступили к отключению наземного испытательного оборудования и погрузке космической головной части на транспортный агрегат перед отправкой на общую сборку с ракетой-носителем.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» к Международной космической станции намечен на 5 октября 2021 года. В состав основного экипажа входят: командир Антон Шкаплеров (Роскосмос) и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин. Вместе с участниками космического полета на борт МКС должны быть доставлены съемочный реквизит и видеоаппаратура, предназначенные для научно-просветительского проекта «Вызов».

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