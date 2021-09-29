Т. Гигель приняла участие в работе XXIII Петербургского международного лесопромышленного форума

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы совершенствования лесного законодательства находятся на постоянном контроле Совета Федерации, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете СФ Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в XXIII Петербургском международном лесопромышленном форуме.

Смотрите также

В своем выступлении сенатор отметила, что в данной сфере экономики необходим комплексный подход. «Это касается как лесоустройства, так и производства продукции глубокой переработки древесины и ее дальнейшей реализации, развития смежных отраслей, в том числе биоэнергетики и деревянного домостроения».

По мнению Татьяны Гигель, прошлый год для отрасли стал знаковым. Правительством РФ 1 октября 2020 г. утвержден план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса.

«Вопросы совершенствования лесного законодательства находятся на постоянном контроле Совета Федерации. Создана и активно работает межведомственная рабочая группа при Совете Федерации по совершенствованию лесного законодательства во главе с вице-спикером СФ Юрием Воробьевым. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области А при профильном Комитете СФ действует Экспертно-консультативный совет по лесному комплексу», — напомнила сенатор.

Татьяна Гигель приняла участие в XXIII Петербургском международном лесопромышленном форуме

По ее словам, ключевым направлением внесенных изменений в законодательство стала цифровизация лесного комплекса страны. Парламентарий особо отметила ряд поправок в Лесной кодекс РФ в части регулирования лесных отношений, которые предусматривают создание системы контроля над оборотом древесины.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства будут заключать договоры купли-продажи лесных насаждений на аукционах, проводимых в электронном формате. А внесенные поправки в закон о государственном контроле предусматривают разделение надзора и лесной охраны как отдельного института, обеспечивают возрождение лесных династий», — сказала Татьяна Гигель.

Сенатор также отметила, что с 1 января 2022 г. полномочия по лесоустройству переданы на федеральный уровень. Установлены его правила и квалификационные требования к лесоустроителям. Рослесхозом готовится План проведения лесоустроительных работ на основе предложений регионов. Кроме того, планируется увеличить количество лесных питомников, объем выращенного посадочного материала.

«Важным документом планирования и совершенствования отрасли стало принятие новой Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Документ подготовлен с учетом национальных целей и стратегических задач по переориентации отрасли с экспорта необработанных материалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — сообщила Татьяна Гигель.

Парламентарий отметила, что сформировалась отдельная высокотехнологичная отрасль — заводское производство деревянных домов. «Использование деревянных домов заводского изготовления позволит значительно увеличить долю глубокой переработки древесины, что соответствует основному направлению развития лесной промышленности, обозначенному в Стратегии», — подчеркнула сенатор.

MIL OSI