С начала 2021 года «Газпром» создал условия для подключения к газу потребителей в 156 населенных пунктах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 сентября 2021, 09:40

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения.

Отмечено, что газификация — самый масштабный социально значимый проект «Газпрома». Компания продолжает работу по выполнению поручений Президента России Владимира Путина, направленных на ускоренную догазификацию домовладений в уже газифицированных населенных пунктах и поэтапное завершение газификации страны.

На заседании подведены промежуточные итоги этой работы в 2021 году. «Газпром» проводит активную реализацию программ развития газоснабжения и газификации российских регионов на 2021–2025 годы. Так, с начала 2021 года компания построила 78 газопроводов протяженностью около 1,4 тыс. км. Созданы условия для газификации домовладений и квартир, а также котельных в 156 населенных пунктах.

В сентябре 2021 года Правительством РФ утверждены нормативные правовые акты, которые регламентировали вопросы догазификации. В документах, в частности, определены правила подключения домовладений к сетям газораспределения в рамках догазификации, порядок участия потребителей в этой программе и сроки ее реализации. Необходимые изменения в законодательство были разработаны с учетом предложений «Газпрома».

В настоящее время «Газпром» и субъекты РФ продолжают сбор заявок потребителей на подключение к газу в уже газифицированных населенных пунктах. Общее количество поступивших на данный момент заявок в целом по России — более 350 тыс.

Подать заявку на подключение потребитель может по нескольким каналам. Например, в клиентских центрах компаний Группы «Газпром межрегионгаз» и в многофункциональных центрах, через федеральный или региональные порталы государственных услуг, на специализированном сайте единого оператора газификации РФ https://connectgas.ru/. Площадки Группы «Газпром межрегионгаз» и единого оператора газификации работают в формате «единого окна». Помимо подачи заявки здесь можно, в частности, рассчитать примерную стоимость строительства сетей в границах земельного участка, приобрести газоиспользующее оборудование (котел, газовую плиту, прибор учета газа) и заказать его установку.

На основе заявок потребителей, предложений единого и регионального операторов газификации, технических возможностей газотранспортной инфраструктуры и других параметров субъекты РФ сформировали сводный и завершают пообъектные планы-графики догазификации. Правительство РФ рекомендовало регионам утвердить эти документы до 1 октября 2021 года.

Правлению поручено продолжить работу по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения.

Совет директоров также утвердил Долгосрочную программу развития ПАО «Газпром» (Группы «Газпром») на 2022–2031 годы. Кроме того, на заседании рассмотрена и принята к сведению информация о возможности перехода ПАО «Газпром» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

Справка

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно осуществляться без привлечения их средств.

30 апреля 2021 года в рамках исполнения поручений руководства страны Правительством РФ утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ. Одна из важных новаций, предусмотренных документом, — введение института «единого оператора газификации».

В июне 2021 года принят ряд важных изменений в Федеральный закон N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». В документ, в частности, введены понятия единого и регионального операторов газификации. Правительство РФ наделено полномочиями по определению единого оператора газификации, а также схемы взаимодействия участников процесса газификации и контроля за ходом работ.

В июле 2021 года Правительство РФ определило таким оператором ООО «Газпром газификация» (создано ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение»), а также утвердило перечень из 66 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус», в которых действует Единый оператор газификации.

Единый оператор будет строить газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети — вплоть до границ земельных участков. Это даст возможность значительно синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

Управление информации ПАО «Газпром»

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