Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола» Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в работе «круглого стола» Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса. Тема заседания — «Перспективы и проблемы расширения производства и увеличения объема внешнеторговых операций органической продукции в РФ».

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В мероприятии участвовали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Российской системы качества (Роскачество), федеральных и региональных органов власти, эксперты, производители органической продукции, отраслевых союзов.

Как отметил Сергей Митин, производство органической продукции является одним из наиболее перспективных направлений развития российского высокотехнологичного, экспортно-ориентированного сельского хозяйства.

«Россия может в разы увеличить объемы органического производства, как для нужд внутреннего рынка, так и для экспорта, прежде всего за счет значительных резервов пригодных для органического производства земель», — считает Сергей Митин.

Сергей Митин принял участие в работе «круглого стола» Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса

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Сергей Митин принял участие в работе «круглого стола» Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса

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Сергей Митин принял участие в работе «круглого стола» Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса

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По мнению сенатора, на отечественном рынке органической продукции должны быть созданы конкурентные условия для всех участников. «Производители должны следовать утвержденным международным правилам, а для реализации продукции проходить сертификацию в аккредитованных лабораториях».

Сергей Митин обратил внимание, что профильным Комитетом СФ при участии Министерства сельского хозяйства РФ и Роскачества учрежден конкурс на соискание премии за развитие российской органической продукции.

«Объединенные усилия законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества обеспечат дальнейшее развитие отечественного органического сельскохозяйственного производства и ее экспорт на зарубежные рынки», — отметил Сергей Митин.

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