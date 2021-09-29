С. Митин провел заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались результаты работы Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел в режиме видеоконференции заседание Комиссии.

В мероприятии приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, научно-исследовательских учреждений.

В ходе заседания обсуждались результаты работы Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Рассматривались вопросы создания примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов.

Мы считаем исполнение бюджета Союзного государства за первое полугодие 2021 года в целом удовлетворительным

Сергей Митин отметил, что в этом году из бюджета Союзного государства осуществляется финансирование 9 программ и 26 мероприятий. «Мы считаем исполнение бюджета Союзного государства за первое полугодие 2021 года в целом удовлетворительным».

Сенатор напомнил, что ранее Парламентское Собрание выражало озабоченность формированием расходной части бюджета, недостаточным включением в нее новых научно-технологических и инновационных программ, реализация которых могла бы способствовать более эффективному достижению целей Союзного государства по созданию единого экономического пространства.

«Потенциал Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства пока используется не полностью», — считает Сергей Митин. По его мнению, следует активизировать работу по актуализации Примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства. Также нужно способствовать увеличению числа отобранных к разработке проектов концепций союзных программ.

Сергей Митин провел в режиме видеоконференции заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

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Сергей Митин

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Сергей Митин провел в режиме видеоконференции заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

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В своих выступлениях парламентарии обратили внимание, что в бюджете предусмотрено финансирование трех союзных программ, переходящих с прошлых лет, и 21 мероприятия. В соответствии с прогнозными оценками доходов и расходов, проект бюджета будет сформирован с профицитом.

Члены Комиссии отметили, что еще три концепции союзных программ, одного проекта и одного мероприятия находятся в высокой степени готовности. Они рекомендовали Постоянному Комитету Союзного государства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами России и Беларуси завершить согласование этих программ, внести их на утверждение Совета Министров Союзного государства и обеспечить начало их реализации в 2022 г.

При формировании перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства парламентарии предложили шире использовать результаты ранее завершенных союзных программ.

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