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#НПО Энергомаш#Орбита молодежи29.09.2021 15:37

Специалист Энергомаша стал призером конкурса «Орбита молодежи» 2021 года

Начальник технологического бюро отдела обеспечения производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Антон Козлов занял призовое второе место на конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи». В ходе конкурса он продемонстрировал уникальные знания и навыки в работе «Фрезерная обработка жаропрочных сплавов на основе никеля инструментом из керамики» в номинации «Развитие ракетно-космической промышленности и производственных технологий».

Финал конкурса проходил с 20 по 24 сентября 2021 года в г. Москве в рамках VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики» в МГТУ имени Баумана. Для финального тура конкурса было отобрано около 70 работ молодых специалистов.

В рамках конференции прошли мероприятия деловой программы для руководителей и специалистов кадровых служб предприятий ракетно-космической промышленности и представителей опорных вузов космической отрасли.

Председатели секционных комиссий Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» рассказали о работе своих секций, отметили особенности и перспективы внедрения разработок финалистов.

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