Source: Russia Federal Space

#Президент РФ#Кремль#Владимир Путин#Дмитрий Рогозин29.09.2021 18:40

Совещание Владимира Путина по вопросам космической отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития космической отрасли.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы с вами встречались в апреле текущего года примерно в таком же составе, и тогда обсудили актуальные задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой, а также Основы государственной политики в этой области до 2030 года.

По итогам апрельской встречи договорились, что Правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже принят. Например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года.

Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако это не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом. Прошу сегодня рассказать о причинах такой задержки и о том, когда эта работа все-таки будет завершена.

Сегодня хотел бы также обратить внимание всех участников совещания и услышать позицию главных конструкторов по следующим темам.

Первое — это орбитальная космонавтика. Наша страна активно участвует в деятельности Международной космической станции, как известно. В её российском сегменте ведутся большие исследовательские работы.

В соответствии с действующими соглашениями, полёт МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону.Наши специалисты уже прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции. Прошу вас сегодня рассказать, как продвигается этот проект.

Второе. Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков. В прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы текущего года — все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше.

Вместе с тем, международная конкуренция в этом сегменте растёт, вы это прекрасно знаете, мы с вами неоднократно тоже эту тему уже обсуждали. Чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надёжности отечественной техники — как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту. И конечно, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке, за рубежом.

Прошу сегодня доложить о состоянии работ по этим направлениям, а также о том, что делается «Роскосмосом» для повышения конкурентоспособности российских ракет.

При этом прошу отдельно прокомментировать работы по ракетному комплексу «Ангара», стартовая площадка для которого сейчас строится на космодроме Восточный. Как вы знаете, я совсем недавно, в сентябре, там был.

Отмечу, что первая очередь космодрома уже вышла на серийные пуски. Четыре из них произведены с начала текущего года.

Для развития орбитальной космонавтики, увеличения запусков ракет-носителей необходимо укреплять наземную инфраструктуру. В этой связи рассчитываю сегодня услышать также о дальнейших планах Восточного с учётом создания новой пилотируемой системы с транспортным кораблём.

И ещё. За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6–7 лет. Это очень хороший задел, и нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений. Конкретные шаги на этот счёт мы сегодня также обсудим.

Давайте начнём работать.

Источник: Президент РФ

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