Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Спартакиада29.09.2021 13:35

Сборная ЦПК успешно выступила на пятой отраслевой Спартакиаде Роскосмоса

Традиционно на спортивных состязаниях честь Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина отстаивают не только специалисты различных подразделений, но и космонавты. На этот раз команду поддержали Герой России, летчик-космонавт РФ Валерий Токарев, а также космонавты-испытатели отряда Роскосмоса Анна Кикина и Николай Чуб.

В сборную Центра вошли 27 человек, которые боролись за победу в соревнованиях по шести видам спорта: мини-футболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, плаванию.

В общекомандном зачете Центр подготовки космонавтов занял 12 место, и это неплохой результат, потому что спартакиада объединила более тысячи человек. Наибольшего успеха удалось достигнуть в плавании. Анна Кикина завоевала две серебряные медали, продемонстрировав высокий результат в личном зачете.

Напомним, что пятая отраслевая Спартакиада Роскосмоса проходила в период с 19 по 25 сентября 2021 года на спортивной базе ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в Филях.

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