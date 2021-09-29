Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата29.09.2021 03:05

Салют-6 — первая станция второго поколения

29 сентября 1977 года в 10:50 ракетой-носителем «Протон» на околоземную орбиту была выведена долговременная орбитальная станция (ДОС) второго поколения «Салют-6». ДОС «Салют-6» стала первым орбитальным пилотируемым комплексом, к управлению которым приступили в Центре управления полётами под Москвой.

К этому времени руководством страны было принято решение об обеспечении управления полётом транспортных пилотируемых и автоматических космических кораблей, а также пилотируемых орбитальных станций из ЦУП.

Станция «Салют-6» впервые была оснащена двумя стыковочными узлами, позволившими стыковать к ней пилотируемые корабли серии «Союз» и автоматические грузовые корабли серии «Прогресс» одновременно. Пилотируемые корабли были специально разработаны для полетов членов экипажей на станцию, а грузовые — для доставки научного и служебного оборудования, топлива, продуктов питания и других средств обеспечения жизнедеятельности космонавтов. Первый грузовой корабль «Прогресс-1» был пристыкован под управлением специалистов подмосковного ЦУП к «Салюту-6» 22 января 1978 года.

Полёт долговременной орбитальной станции «Салют-6» стал знаковым событием в освоении околоземного космического пространства. Впервые на борту орбитального исследовательского комплекса могли работать сразу два экипажа транспортных пилотируемых кораблей «Союз», а запасы необходимых материалов и оборудование доставлялись грузовыми кораблями, что способствовало существенному продлению срока пребывания космонавтов на орбите. Из станции было выполнено три выхода в открытый космос общей продолжительностью 4 часа 56 минут.

Во время эксплуатации станции «Салют-6» при выполнении научной программы было проведено более 1 550 разноплановых экспериментов, использовано свыше 150 наименований научных приборов и инструментов суммарной массой более 2 200 кг. Используя возможность доставки на станцию грузов, на борт было привезено свыше 750 кг научных приборов. Работы проводились в области астрофизики (бортовой субмиллиметровый телескоп БСТ-1М, радиотелескоп КРТ-10 и др.), производства материалов (технологические установки «Сплав» и «Кристалл»), геофизики (фотоаппаратура КАТЭ-140, «Пентакон», многозональный фотоаппарат МКФ), биологии, медицины и др.

В рамках программы «Интеркосмос» орбитальную станцию посетили первые международные экипажи. Иностранными участниками этих экспедиций были космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Всего на станции «Салют-6» побывали 27 человек.

Масса орбитального комплекса с двумя пристыкованными транспортными кораблями составляла 32,5 т, длина — 29 м (при длине самой станции — 15 м), максимальный диаметр — 4,15 м, максимальный поперечный размер, измеряемый по раскрытым панелям солнечных батарей, — 17 м. Внутренний полезный объем станции составлял 90 м³.

ДОС «Салют-6» просуществовала на орбите 1764 дня. 19 июня 1981 года к станции пристыковался транспортный корабль снабжения (ТКС) «Космос-1267». После успешного запуска очередной орбитальной станции («Салют-7») ДОС «Салют-6» вместе с ТКС 29 июля 1982 года в управляемом режиме были сведены с орбиты операторами ЦУП и затоплены в Тихом океане.

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