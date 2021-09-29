Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#РД-18029.09.2021 11:32

Ракета-носитель Atlas V с двигателем РД-180 успешно стартовала в Калифорнии

Фото: United Launch Alliance

​В понедельник, 27 сентября 2021 года, в 21:11 по московскому времени с базы Космических сил Ванденберг (Калифорния, США) состоялся пуск ракеты-носителя Atlas V со спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 9.

Успешный старт ракеты-носителя Atlas V обеспечил жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработки и производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в составе первой ступени.

Ракеты-носители семейства Atlas совершили 94 успешных пуска с двигателями РД-180.

По информации СМИ, непрерывное изучение земной поверхности с орбиты — совместный проект NASA и Геологической службы США — продолжается с 1972 года, когда был запущен Landsat 1. Девятый по счету спутник призван заменить Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года. Он будет выведен на ту же орбиту высотой примерно 705 км, что позволит легче откалибровать бортовые приборы. Предполагается, что ежесуточно Landsat 9 будет передавать свыше 700 изображений.

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