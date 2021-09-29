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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ29.09.2021 08:28

Протон-ПМ организовал курсы введения в профессию для учеников Техно-школы

В Техно-школе имени В. П. Савиных стартовали курсы введения в профессию, организованные компанией «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»). В рамках предмета «Технология» десятиклассники выбирают одну из двух профессий — станочник широкого профиля или лаборант химического анализа — и в течение учебного года посещают теоретические занятия. Преподавателями выступают сотрудники центра дуального образования и центральной заводской лаборатории. После сдачи экзамена ребят ждёт практика на загородной площадке предприятия в Новых Лядах.

Программа курса «Станочник широкого профиля» включает в себя изучение основ материаловедения, понятий допусков и технических измерений, станков и приспособлений для механической обработки деталей. В процессе обучения школьники разберутся в процессе резания металла и режущем инструменте, освоят азы технологического процесса обработки деталей на сверильных, токарных, фрезерных станках, в том числе с программным управлением. На курсе «Лаборант химического анализа» ребята изучат основы общей, аналитической и органической химии, неметаллические материалы. Также им предстоит познакомиться с принципами входного контроля, санитарно-химического контроля природных и сточных вод, воздушной среды.

Начальник химической лаборатории Протон-ПМ Светлана Ложкина, преподаватель курса и сертифицированный эксперт движения WorldSkills, отмечает, что за пять лет, которые читается курс, заинтересованность ребят выросла:

«Некоторые выпускники затем продолжают обучение профессии в ссузах и вузах. Приятно, что их интерес к химии зарождался именно на наших занятиях — говорит Светлана Ложкина. — Чтобы добиться такого результата, стараюсь вносить в каждый урок элемент практики. Например, проводя опыты, школьники гораздо лучше запоминают материал, а сам процесс вызывает у них бурю эмоций, которыми они потом делятся с одноклассниками».

Курсы введения в профессию организованы в соответствии с Планом совместных мероприятий профориентационной работы Протон-ПМ и Техно-школы на 2021-2022 годы. Для школы это возможность организовать практикоориентированное обучение, которое поможет ученикам определиться с будущей образовательной траекторией. Для Протон-ПМ такие курсы — ещё один способ повысить интерес подрастающего поколения к рабочим и инженерным специальностям, находить ребят, готовых продолжать сотрудничество с предприятием в рамках целевого набора.

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