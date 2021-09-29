Председатель СФ В. Матвиенко открыла в Ярославле VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Советом Федерации совместно с Правительством Ярославской области.

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем палаты Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга находится в Ярославской области и принимает участия в VIII Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России».

В его работе принимают участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, БоровицкийМихаил ВасильевичПредседатель Ярославской областной Думы представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, международных организаций, научных и образовательных учреждений.

Пленарное заседание Форума открыла глава Совета Федерации.

На площадках Форума пройдут секции, посвященные вопросам сохранения и поддержки народного творчества и традиционной народной культуры, актуальным вопросам государственной охраны объектов культурного наследия народов России, состоится ряд просветительских мероприятий.

Модераторами секций выступят председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель председателя этого Комитета СФ Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Выставка историко-культурных объектов и изделий мастеров народно-художественных промыслов Ярославской области, проходящая в рамках VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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В рамках программы Форума проходит выставка, где представлены ведущие бренды региона и продукция ярославских производителей. Отдельная экспозиция рассказывает зрителям о многочисленных музеях и выставках знаменитого села Вятское, вошедшего в список самых красивых российских деревень.

Впервые Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» был организован Советом Федерации в 2009 г. с целью привлечения внимания органов власти всех уровней к проблеме сохранения культурного наследия народов России. До 2012 г. мероприятие ежегодно проводилось в Костроме. Затем — в Суздале и Владимире.

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