Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#МКС-66#Вызов#Пилотируемая космонавтика29.09.2021 17:52

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» готов к общей сборке с ракетой-носителем

На космодроме Байконур транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» в составе космической головной части отправлен на общую сборку с ракетой-носителем.

Сегодня, 29 сентября 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по транспортировке корабля в монтажно-испытательный корпус площадки № 31, где провели подготовку головного блока к сборке ракеты космического назначения «Союз-2.1а».

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» по программе 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на 5 октября 2021 года. В состав основного экипажа корабля входят: командир Антон Шкаплеров (Роскосмос) и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

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