Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 сентября. — Павел Сорокин провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Российской Федерации Мухаммедом Ахмедом Аль-Джабером.

Заместитель Министра обсудил с послом актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и ОАЭ по линии энергетики. Кроме того, обсуждалась возможность организации конференции по вопросам российско-эмиратского сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сфере в рамках Международной Нефтегазовой Выставки и Конференции ADIPEC-2021, а также участие российской стороны в 4-м Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2021.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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