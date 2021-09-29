Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#наука29.09.2021 10:15

Космонавты Роскосмоса провели экскурсию по модулю «Наука»

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся в данный момент на борту Международной космической станции, провели эксклюзивную видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

В настоящее время экипаж Международной космической станции состоит из космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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