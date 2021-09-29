Е. Алтабаева приняла участие в первом пленарном заседании осенней сессии Законодательного Собрания города Севастополя

Source: Russia – Council of the Federation
Представители исполнительной власти Севастополя отчиталась о ходе реализации национальных проектов.
Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в первом пленарном заседании осенней сессии Законодательного Собрания.
По словам сенатора, представители исполнительной власти Севастополя отчитались о ходе реализации национальных проектов, а также об исполнении бюджета за первое полугодие 2021 года.
Севастопольские парламентарии утвердили ряд законопроектов, один из которых касался установления в Севастополе новой памятной даты: 8 мая — День присвоения городу Севастополю высшей степени отличия — звания «Город-Герой
«Севастопольские парламентарии утвердили ряд законопроектов, один из которых касался установления в Севастополе новой памятной даты: 8 мая — День присвоения городу Севастополю высшей степени отличия — звания «Город-Герой» (1965 год)», — сообщила Екатерина Алтабаева.
«Это событие — большая гордость для всех жителей города. Севастополь стали называть городом-героем с первых месяцев Великой Отечественной войны. Официально он был так назван в Приказе Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 года. А закреплен этот статус Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года «О вручении городу-герою Севастополю ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», — отметила Екатерина Алтабаева.
Екатерина Алтабаева приняла участие в первом пленарном заседании осенней сессии Законодательного Собрания города Севастополя
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Екатерина Алтабаева
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Екатерина Алтабаева приняла участие в первом пленарном заседании осенней сессии Законодательного Собрания города Севастополя
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Также она поздравила с победой на выборах в состав севастопольского парламента. Вячеслава Аксёнова, который был избран по мажоритарному округу №6 города Севастополя. Из состава Законодательного Собрания города вышла вице-спикер Татьяна Лобач. Она избрана депутатом Государственной Думы.
Сенатор отметила высокий профессиональный уровень избранных депутатов, их большой опыт работы.