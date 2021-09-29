Евгений Грабчак: «Цифровая трансформация в энергетике обеспечит быстрый доступ потребителей к дешёвым энергоресурсам»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 сентября. – Внедрение новых технологий в энергетической отрасли позволит обеспечить более быстрый доступ потребителей к дешёвым энергоресурсам, рассказал Евгений Грабчак на пленарном заседании в ходе международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2021».

Замглавы Минэнерго отметил, что при внедрении инновационных технологий в энергетике необходимо учитывать такие особенности нашей страны, как масштаб, разница в часовых поясах, разнообразные климатические условия, наличие относительно недорогих полезных ископаемых, которые обеспечивают преимущество российской экономики.

В то же время спрос на электроэнергию как промышленных, так и бытовых потребителей неоднороден и со временем структура потребления меняется, добавил он.

«Одной из важнейших государственных задач, отраженных в частности в Энергостратегии и Стратегии развития электросетевого комплекса, является обеспечение быстрого доступа потребителей к дешёвым энергоресурсам. Обеспечить реализацию этой задачи призваны новые технологии, цифровая трансформация», – сказал Евгений Грабчак.

В свою очередь цифровизация в энергетике должна базироваться на чистоте данных, единой системе взаимодействия и инжиниринге новых бизнес-процессов, пояснил он.

«Цифровая трансформация в энергетике включает в том числе внедрение в отрасль риск-ориентированного подхода, дистанционного управления энергообъектами, интеллектуальных систем учёта электроэнергии», – заключил замминистра.

28.09.2021

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Основные положения), приказом Минэнерго России от 20 августа 2021 г.

28.09.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с октября по декабрь 2021 года.

MIL OSI