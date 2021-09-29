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#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#Денис Мантуров29.09.2021 22:36

Денис Мантуров посетил стенд ОКБ «Факел»

Директор Опытного конструкторского бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Геннадий Абраменков представил продукцию возглавляемого им предприятия министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову в ходе его визита в Калининградскую область.

Презентация состоялась в рамках выставки продукции предприятий Калининградского региона. Стенд ОКБ «Факел» министр посетил в числе первых. Геннадий Абраменков рассказал о результатах работы предприятия и о новейших конструкторских разработках, особое внимание уделив широкой линейке электроракетных двигателей, созданных для коррекции орбиты космических аппаратов.

Выслушав доклад директора Геннадия Абраменкова, глава Минпромторга поблагодарил руководство ОКБ «Факел» за высокие результаты и уникальные достижения, подчеркнув, что потребители продукции предприятия — ведущие предприятия ракетно-космической отрасли в России и за рубежом.

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