Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала Концепцию развития творческих (креативных) индустрий, утвержденную Правительством РФ.

В концепции развития творческих индустрий, утвержденной Правительством РФ, учтен целый ряд предложений Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в РФ, которые базируются на комплексном анализе состояния социально–экономического развития территорий.

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Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Временной комиссии по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Вице-спикер СФ отметила, что Совет Федерации уделяет большое внимание развитию отечественных творческих (креативных) индустрий. «Они имеют высокое социально-экономическое значение для развития субъектов Российской Федерации и позволяют, в частности, сформировать условия для диверсификации экономики, усилить производственный и экспортный потенциалы, развивать туризм, малое и среднее предпринимательства, повысить уровень занятости».

Галина Карелова отметила, что утверждению концепции предшествовала многолетняя совместная работа органов государственной власти, а также зарубежных партнеров. Она подчеркнула, что развитие отечественных креативных индустрий регулярно является предметом дискуссий на мероприятиях, проводимых Советом Федерации. Так, в 2018 году в рамках Второго Евразийского женского форума была подписана Совместная декларация о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли России и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), направленная на укрепление партнерства, в том числе в сфере творческих индустрий.

«Взаимодействие Совета Федерации, Минпромторга России и ЮНИДО помогло эффективно использовать богатый опыт зарубежных коллег в области продвижения устойчивого промышленного развития. Напомню, что в 2019 году ЮНИДО поддержано предложение российской стороны о создании глобальной сети территорий сохранения традиций и укладов бытования, которое стало частью Концепции развития креативных индустрий», – сказала Галина Карелова.

По мнению сенатора, утвержденная концепция будет способствовать росту конкурентоспособности творческих продуктов и услуг, созданных отечественными творческими предпринимателями, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации.

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