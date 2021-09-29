В Совете Федерации обсудили применение налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги

Source: Russia Ministry of Sport

В Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялся круглый стол, посвящённый подготовке и применению подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений федерального законодательства в части оказания физкультурно-оздоровительных услуг.В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов, директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина, руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта 14 субъектов Российской Федерации, представители науки, общественности и бизнеса, профессионально связанные с фитнес-индустрией.На сегодняшний день Правительством Российской Федерации утверждены два нормативных правовых акта: распоряжение от 06.09.2021 № 2466-р «Об утверждении перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг» и постановление от 06.09.2021 № 1501 «Об утверждении Правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности». Документы были разработаны Минспортом России.В список услуг, за которые граждане могут получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом, входят физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физической культурой.Социальный налоговый вычет распространяется на физкультурно-оздоровительные услуги всех направлений, но, прежде всего, на услуги в сфере фитнеса. Поэтому оба акта прошли общественное обсуждение на очередном заседании Рабочей группы по вопросам развития фитнес-индустрии, председателем которой является заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.Сегодня фитнесом занимается свыше 10% россиян из 62 млн занимающихся физической культурой и спортом в стране.«В настоящее время нами ведётся разработка постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Планируемый срок принятия Правил – I квартал 2022 года», – заявил Максим Уразов.Правила определят порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Правила включат в себя порядок заключения договоров, ответственность исполнителя и заказчика/потребителя, особенности оказания отдельных видов физкультурно-оздоровительных услуг.Проект Правил будет рассмотрен в ближайшее время на очередном заседании Рабочей группы по вопросам развития фитнес-индустрии с участием представителей исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации и представителей фитнес-сообщества.Максим Уразов добавил, что в ближайшее время в Минспорте России также состоится видеоконференция с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта по вопросам реализации правил формирования перечня организаций.Мохмад Ахмадов отметил, что «оздоровительный» налоговый вычет будет способствовать увеличению доли граждан, занимающихся спортом.

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